Население Азербайджана превысило 10 млн человек

С начала текущего года официальная численность населения Азербайджана увеличилась на более чем 9 тыс человек и достигла 10 млн 271,638 тыс граждан по всей территории республики.

В Азербайджане с начала 2026 года численность населения увеличилась на свыше чем 9 тыс человек и по состоянию на 1 июня достигла 10 млн 271,638 тыс человек. Такие данные приводит Госкомитет по статистике.

Представители ведомства уточнили, что 54,3% населения страны составляют городские жители, а 45,7% проживают в сельской местности. Доля мужчин составляет 49,8%, женщин — 50,2%.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о проведении в октябре 2029 года первой после восстановления суверенитета всеобщей переписи населения, поручив Госкомстату, Кабмину и правительству организовать масштабную подготовку и интеграцию необходимых баз данных.

Предыдущая перепись проводилась в республике с 1 по 10 октября 2019 года и зафиксировала превышение отметки в 10 млн жителей. В ходе третьего в истории независимого государства исследования респондентам задавали 46 вопросов, а итоги опубликовали в виде 30-томного сборника.