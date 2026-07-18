Вестник Кавказа

МИД РФ обязал итальянских дипломатов покинуть Россию в течение трех суток

Здание МИД в Москве в ясную погоду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В качестве ответной меры МИД РФ объявил персона нон грата двух итальянских дипломатов из-за безосновательного требования к российским сотрудникам покинуть Рим.

Министерство иностранных дел России объявило персона нон грата двух сотрудников посольства Италии. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

В министерстве заявили, что помощник атташе по обороне Витторио Паррелла и атташе Давиде Д'Априле обязаны покинуть территорию РФ в течение трех дней вместе со своими семьями.

"20 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Итальянской Республики Джованни Скопа в связи с предъявленными ранее итальянской стороной ничем не обоснованными требованиями к военно-морскому и военно-воздушному атташе и помощнику военно-морского атташе посольства РФ покинуть территорию Италии"

- МИД РФ

Напомним ранее в Италии представители местных властей выдвинули необоснованные требования к дипломатическим работникам РФ покинуть территорию государства.

Представители МИД РФ также подчеркнули, что на любые враждебные или провокационные действия против российских дипломатов всегда последует надлежащий ответ.

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