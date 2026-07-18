Мамисон принял за первое полугодие почти 40 тыс гостей

Около 40 тыс туристов посетили горнолыжный курорт "Мамисон" в Северной Осетии за первое шесть месяцев этого года, рассказал глава региона Сергей Меняйло.

В течение первого полугодия 2026 года курорт "Мамисон" в Северной Осетии посетили почти 40 тыс отдыхающих, такое заявление сделал глава республики Сергей Меняйло.

Соответствующий пост был опубликован им на официальной странице в социальных сетях.

"Почти 40 тысяч человек посетили "Мамисон" за первое полугодие этого года. Курорт продолжает набирать популярность у жителей и гостей республики"

– Сергей Меняйло

Глава республики подчеркнул, завершение горнолыжного сезона не означает отсутствие активной жизни на курорте летом.

По его словам, "Мамисон" предлагает много чего, чем можно заняться летом.

В частности, здесь "для гостей работает канатная дорога, открыты прогулочные маршруты, проходят концерты, спортивные и семейные мероприятия", рассказал он.

Как отметил Меняйло, в настоящее время власти республики продолжают развивать всесезонный курорт.

Например, до 2030 года ожидается реализация строительства еще трех канатных дорог, увеличение протяженности трасс на 23 км, а также организация большого количество мест размещения и точек общественного питания.