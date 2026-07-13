Ирак начал возить свою нефть через Сирию

Ирак нашел оптимальный выход для транспортировки заказчикам своей нефти и нефтепродуктов – страна перевозит их бензовозами по территории Сирии, пишет Блумберг.

Ирак пустил в ход собственный обширный парк бензовозов для перевозки нефти и нефтепродуктов через Сирию в другие страны на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива, утверждает агентство Блумберг.

"Ирак использует широкий парк грузовиков для перевозки нефтепродуктов через Сирию и перенаправления маршрутов поставок от Ормузского пролива, что быстро превращает его соседа в ведущий ближневосточный экспортный хаб"

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Это, безусловно, на руку властям Сирии – всего за несколько месяцев страна, которая вообще не занималась экспортом топлива, стала транзитером более чем четверти всех ближневосточных объемов нефти, передает РИА Новости.

Впрочем, Ирак не намерен останавливаться на этом – в планах руководства страны открыть два дополнительных маршрута экспорта нефти - через турецкий порт Джейхан и сирийский Банияс.

При этом нефтепродукты возят тысячи бензовозов, а их маршрут до средиземноморских портов Сирии занимает около четырех дней, - уточняет агентство.

Напомним, ранее мы писали о том, что разрушенный США более 20 лет назад нефтепровод из Ирака в Сирию может заработать вновь, поскольку у Багдада появилась потребность в диверсификации маршрутов нефтяных поставок для снижения зависимости от Ормузского пролива. В ремонте трубопровода готовы принять участие американские компании.