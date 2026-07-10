Как Ирак планирует обойти блокировку Ормузского пролива?

Возможности обхода заблокированного Ормузского пролива ищут все заинтересованные арабские производители нефти. Саудовской Аравии и ОАЭ это в определенной мере удается. В ближайшее время к ним, скорее всего, присоединится Ирак. Как Багдад собирается обойти Ормузский пролив и кто ему в этом поможет?

Война Ирана и США продолжается, и для мирового рынка нефти это значит, что судьба важнейшего Ормузского пролива, через который обеспечивается около 20% глобального экспорта углеводородов, остается неизвестной.

Насколько Ирак пострадал от блокировки Ормузского пролива?

Ирак - второй крупнейший производитель в ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) после Саудовской Аравии. 88% дохода страны приходится на нефть. Еще в феврале 2026 года Ирак добывал более 4 млн баррелей в день, экспортируя из них почти 3,4 млн однако к июлю добыча упала до 1,5 млн.

Причина - блокировка Ормузского пролива. Более 90% всей своей нефти, которая отправляется на экспорт, Ирак перевозит через Ормузский пролив. Доля иракской нефти во всем нефтяном экспорте пролива до войны с Ираном составляла 22%. Сегодня Ирак экспортирует всего 8% от своей упавшей добычи - около 145 тыс. баррелей в день. Фактически, Ирак - одна из наиболее пострадавших от блокировки пролива стран-экспортеров нефти. Саудовская Аравия, для сравнения, восстановила экспорт до 57% по сравнению с прошлогодними показателями, а ОАЭ - до 82%.

Кому Ирак продает свою нефть?

Главные покупатели иракской нефти - это Китай, получавший до войны США и Ирана более 1 млн баррелей в день, Индия, которой отправлялось 980 тысяч баррелей в день, и Южная Корея, импортировавшая 340 тысяч баррелей иракской нефти. В США Ирак экспортировал почти 250 тысяч баррелей нефти. Также иракская нефть поставлялась в европейские страны - Грецию, Италию и Нидерланды.

Нефтепровод Киркур-Банияс

Поскольку неизвестность вокруг Ормузского пролива сохраняется, в результате чего Ирак ежедневно теряет более $200 млн, проблема поиска путей обхода более чем насущная для страны, которая живет за счет нефтяных доходов. И выход есть: нефтепровод Киркук-Банияс.

800-километровый нефтепровод пропускной способностью в 300 тысяч баррелей в день был введен в эксплуатацию еще в 1952м году для поставки иракской нефти на европейские рынки через территорию Сирии: конечная точка нефтепровода сирийский город Банияс на берегу Средиземного моря. Нефтепровод функционировал почти 30 лет до 1980го года, когда Багдад отказался от сотрудничества с Сирией из-за ее поддержки Ирана в ходе Ирано-Иракской войны. В 2003 году недействующий нефтепровод был серьезно поврежден в результате авиаударов США в ходе вторжения в Ирак.

В период активного сотрудничества России и Сирии в 2000-х годах, дочерняя компания Газпрома дважды намеревалась восстановить нефтепровод, однако эти попытки ни к чему не привели.

Кто будет восстанавливать нефтепровод?

Впервые иракское правительство всерьез заговорило о необходимости восстановления ирако-сирийского нефтепровода в 2025 году на фоне проблем с экспортом через турецкий порт Джейхан. Сегодня ситуация с поставками нефти еще более критическая, поэтому к проекту подключились США. Ожидается, что соглашение по восстановлению трубопровода будет представлено на грядущей встрече премьер-министра Ирака Али аз-Зейди со спецпосланником Дональда Трампа в Турции и Сирии Томом Барраком. Что касается сирийско-иракского сотрудничества по нефтепроводу, оно обсуждалось еще в конце 2024 года, когда в Арабской Республике произошла смена власти. В декабре 2025 года иракская делегация посетила Дамаск для дальнейших переговоров по восстановлению трубопровода.

Ремонтными работами будет заниматься консорциум американских компаний, в том числе инвестиционная TI Capital и энергетическая Chevron, с участием катарских партнеров.

Когда будет готов новый нефтепровод?

Нефтепровод, который не был в эксплуатации более 46 лет, нуждается в серьезном ремонте. По оценкам, на восстановление нефтяной артерии длиной в 800 километров уйдет два-три года, а его стоимость составит $8 млрд. Пропускную способность нефтепровода планируется увеличить как минимум до 800 тысяч баррелей нефти в день.

При условии предоставления финансирования, единственная проблема, которая может возникнуть при строительстве/ремонте нефтепровода - это угроза со стороны военизированных группировок, как на территории Ирака, так и на территории Сирии, однако о сотрудничестве в сфере безопасности стороны уже договорились в конце июня 2026 года.