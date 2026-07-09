Нетаньяху может в ближайшее время посетить США

Израильские СМИ сообщают о возможном визите премьер-министра страны в США. По их данным, Биньямин Нетаньяху планирует посетить похороны сенатора Линдси Грэма.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность отправиться в Соединенные Штаты для посещения похорон американского сенатора Линдси Грэма. Об этом сообщают 12 июля израильские средства массовой информации, ссылаясь на на источник в канцелярии главы правительства.

Дата и время церемонии прощания с сенатором будут обнародованы позже.

По данным The Times of Israel, одновременно канцелярия израильского премьера продолжает согласовывать с Белым домом организацию встречи Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, которая может состояться в ближайшие недели.

Сенатор Линдси Грэм ушел из жизни из-за сердечного приступа в субботу вечером. Комментируя его смерть, Нетаньяху отметил, что Израиль потерял одного из своих величайших друзей.

"Америка потеряла великого патриота. Я потерял дорогого друга"

– премьер Израиля