Нетаньяху может в ближайшее время посетить США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность отправиться в Соединенные Штаты для посещения похорон американского сенатора Линдси Грэма. Об этом сообщают 12 июля израильские средства массовой информации, ссылаясь на на источник в канцелярии главы правительства.
Дата и время церемонии прощания с сенатором будут обнародованы позже.
По данным The Times of Israel, одновременно канцелярия израильского премьера продолжает согласовывать с Белым домом организацию встречи Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, которая может состояться в ближайшие недели.
Сенатор Линдси Грэм ушел из жизни из-за сердечного приступа в субботу вечером. Комментируя его смерть, Нетаньяху отметил, что Израиль потерял одного из своих величайших друзей.
"Америка потеряла великого патриота. Я потерял дорогого друга"
– премьер Израиля