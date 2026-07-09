Ирак готовит перезапуск нефтепровода в Сирию для обхода Ормузского пролива - СМИ

Разрушенный США более 20 лет назад нефтепровод из Ирака в Сирию может заработать вновь, поскольку у Багдада появилась потребность в диверсификации маршрутов нефтяных поставок для снижения зависимости от Ормузского пролива. В ремонте трубопровода готовы принять участие американские компании.

Британские СМИ выяснили, что власти Ирака и Сирии ведут при поддержке США переговоры о реанимации нефтепровода Киркук-Банияс, который позволит Багдаду вывозить нефть через сирийский порт Банияс – таким образом Ирак снизит для себя угрозы, связанные с блокадой Ормузского пролива.

Этот вопрос будет обсуждаться в середине июля между премьер-министром Ирака Али аз-Зейди и президентом США Дональдом Трампом во время визита аз-Зейди в Вашингтон.

Мощность нефтепровода Киркук-Банияс достигает 0,3 млн баррелей нефти в сутки. Он был запущен в эксплуатацию в 1952 году и проработал около 30 лет – Багдад прекратил прокачку нефти в Сирию после того, как Дамаск поддержал Тегеран в ирано-иранской войне. Трубопровод был частично разрушен во время военной операции США в Ираке 2003 года и теперь требует ремонта для повторного запуска.

Известно, что инициативу выдвинул и проработал в контакте с иракским правительством американский посол в Турции, спецпосланник по Сирии и Ираку Том Баррак. Два года назад Багдад и Дамаск уже пытались договориться по перезапуску Киркук-Банияс, но из-за того, что трубопровод требует значительных инвестиций в реконструкцию, стороны так ни к чему и не пришли.