Вестник Кавказа

Нетаньяху и Трамп обсудили действия США в Персидском заливе

Вид на море
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Премьер Израиля созвонился сегодня с президентом США. В ходе беседы глава Белого дома рассказал собеседнику о действиях американских военных в Персидском заливе.

В четверг, 9 июля, состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщают израильские средства массовой информации.

По данным 12-го телеканала, центральной темой обсуждения стала ситуация в районе Персидского залива.

Уточняется, что глава Белого дома проинформировал премьера Израиля о действиях США в данном регионе.

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