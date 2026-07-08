Нетаньяху и Трамп обсудили действия США в Персидском заливе

Премьер Израиля созвонился сегодня с президентом США. В ходе беседы глава Белого дома рассказал собеседнику о действиях американских военных в Персидском заливе.
В четверг, 9 июля, состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщают израильские средства массовой информации.
По данным 12-го телеканала, центральной темой обсуждения стала ситуация в районе Персидского залива.
Уточняется, что глава Белого дома проинформировал премьера Израиля о действиях США в данном регионе.