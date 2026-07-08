Вестник Кавказа

Али Хаменеи похоронили в Мешхеде

Цветы у посольства Ирана
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Похороны Али Хаменеи завершились в Мешхеде. Последнее пристанище тело верховного лидера нашло на территории мавзолея Имама Резы.

В Иране завершились траурные мероприятия, связанные с прощанием с погибшим верховным лидером страны Али Хаменеи. Аятоллу захоронили в Мешхеде, который является местом рождения Хаменеи. 

Погребение состоялось в мавзолее Имама Резы, где ранее был похоронен погибший при крушении вертолета президент Ирана Эбрахим Раиси. В прощании на территории комплекса приняли участие сотни тысяч жителей города и гостей. Число желающих проститься с политиком было столь велико, что распорядителям пришлось изменить маршрут до мавзолея.  

Погребение состоялось в узком кругу, сотрудники медиа не были допущены к участию в церемонии. Отметим, что прощание с Хаменеи, который погиб в результате удара авиации США и Израиля 28 февраля, проходило с 3 июля.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
890 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.