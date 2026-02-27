Вестник Кавказа

Власти Ставрополья систематизируют объекты культурного наследия края

Пушкинская галерея в Железноводске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Госдума приняла инициированные Ставропольем изменения в закон об объектах культурного наследия, призванные упростить их систематизацию в различных государственных реестрах.

У властей Ставропольского края появилась законодательная возможность упорядочить существующие в регионе объекты культурного наследия, включив их в соответствующие госреестры: такой закон сегодня сразу во втором и третьем чтениях приняла Государственная Дума Российской Федерации.

"Сейчас исключить любой объект, независимо от того, какого он значения — федерального, регионального или местного, - можно только по акту правительства РФ, что занимает много времени. Закон передает эти полномочия высшему органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации"

- председатель ставропольской краевой Думы Николай Великдань

Закон не только оптимизирует процедуру исключения объектов культурного наследия, но и позволяет устранить дублирование в реестре, когда один и тот же объект числится как объект и федерального, и регионального или местного значения, передает портал "Это Кавказ".

Еще один плюс – принятые изменения позволяют конкретно указывать, какие именно сведения об объекте культурного наследия должны вноситься в реестр недвижимости, а паспорт объекта заменяется выпиской из реестра, что упрощает оформление документов, говорится в сообщении.
 

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