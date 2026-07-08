Страны Персидского залива снизят темпы добычи нефти – Goldman Sachs

Обострение конфликта между США и Ираном уже привело к снижению поставок нефти из стран Персидского залива, впереди – снижение темпов добычи, считают аналитики Goldman Sachs.

Нефтедобыча в странах Персидского залива вскоре снизится, следует из аналитической записки банка Goldman Sachs, пишет агентство Bloomberg.

Эскалация конфликта США и Ирана оказывает негативное влияние на нефтяной рынок: в последние дни объемы поставок нефти из ближневосточного региона снизились до 70% от нормального уровня. Аналитики банка ожидают, что восстановление темпов нефтедобычи в странах Персидского залива может снизиться на фоне текущей ситуации.

По итогам июня средний уровень нефтедобычи в регионе Персидского залива сохранился на уровне $10,5 млн баррелей в сутки, что ниже довоенных показателей. В последние дни сократились поставки нефти из региона.

Конфликт вновь возобновился в ночь на 8 июля, стороны обмениваются ударами, американская сторона возобновила запрет на поставки иранской нефти. По оценкам Трампа, продолжение переговоров бессмысленно.