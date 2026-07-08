Баку и Шанхай свяжут прямые рейсы в следующем году

С мая 2027 года будут выполняться прямые рейсы между Баку и Шанхаем. Ожидается, что это увеличит турпоток из Китая в Азербайджан.

Между Баку и Шанхаем будут запущено авиасообщение к лету будущего года, рассказал председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид.

"С мая следующего года AZAL планирует начать полеты по маршруту Шанхай-Баку. Два месяца назад в Пекине открылось туристическое представительство Азербайджана. Ведутся переговоры с другими китайскими авиакомпаниями об организации прямых рейсов. Китай является для нас приоритетным рынком"

– Флориан Зенгстшмид

Запуск прямых рейсов нацелен на привлечение в Азербайджан путешественников из Китая.