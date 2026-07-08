Тело Хаменеи доставили в Мешхед – СМИ

СМИ пишут, что тело погибшего Верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи доставили в город, где сегодня должны пройти похороны. Ожидается, что церемония начнется позже.

Тело погибшего Верховного лидера Ирана Али Хаменеи доставили в Мешхед, там должны пройти похороны, сообщает информационное агентство Mehr.

Уточняется, что церемония погребения пройдет с задержкой по причине возобновления боевых действий между Соединенными Штатами и Ираном.

"Самолет с телом погибшего верховного лидера приземлился в аэропорту Мешхеда"

– СМИ

Другое информационное агентство Nour News пишет, что похороны аятоллы Хаменеи, которые должны были пройти утром в четверг, переносятся на 14.00 того же дня из-за задержки тела в иракском Наджафе.

Как сообщила пресс-служба воздушной гавани Наджафа, самолет с телом Хаменеи должен был вылететь из Ирака в Иран еще накануне, около 21.00 - 23.00 мск.