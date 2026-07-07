Судоходство в Ормузе прекратилось на фоне новых ударов США по Ирану – СМИ

Американские СМИ сообщают, что на территории Ормузского пролива практически остановилось движение всех судов из-за возобновления боевых действий между Вашингтоном и Тегераном.

Движение коммерческих судов по Ормузскому проливу снизилось до минимума по причине новых ударов Соединенных Штатов по целям Ирана в регионе, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным информационного агентства, движение судов наблюдается только в северной части Ормуза у берегов Ирана.

Там располагается северный коридор – специальный маршрут для перевозок, одобренный властями Исламской Республики, уточняется в публикации.

При этом, согласно источникам, в южной части пролива, в так называемом оманском коридоре, движения не наблюдается.

В настоящее время через территорию пролива движутся только два крупных судна – иранские супертанкер и контейнеровоз, находящиеся под санкциями США.

Как пишет Bloomberg, возможно, некоторые суда могут также находиться в проливе, но с отключенными транспондерами.

Напомним, ранее сообщалось, что до возобновления ударов США и Ирана через акваторию Ормузского пролива в среднем проходили 34 суда в день.