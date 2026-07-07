Вестник Кавказа

США нарушают правила игры – Пезешкиан

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Масуд Пезешкиан считает, что власти США нарушают правила игры. Он подчеркнул, что это соответствует американской внешней политике, заметив, что Иран подобным не занимается.

Соединенные Штаты играют не по правилам. Такое заявление сделал 8 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Действия правительства США в качестве хозяина чемпионата мира по футболу полностью соответствуют их привычной внешней политике: нарушение правил, давление на соперников, создание препятствий и мошенничество"

– президент Исламской Республики

Он отметил, что это стандартный сценарий американцев в духе MAGA (Make America Great Again – "сделаем Америку снова великой").

"Иран отвергает такого рода игры. Мы твердо стоим на защите своих прав"

– Масуд Пезешкиан

Напомним, ранее сегодня президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Ираном потеряли всякий смысл.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
940 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.