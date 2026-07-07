США нарушают правила игры – Пезешкиан

Масуд Пезешкиан считает, что власти США нарушают правила игры. Он подчеркнул, что это соответствует американской внешней политике, заметив, что Иран подобным не занимается.

Соединенные Штаты играют не по правилам. Такое заявление сделал 8 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Действия правительства США в качестве хозяина чемпионата мира по футболу полностью соответствуют их привычной внешней политике: нарушение правил, давление на соперников, создание препятствий и мошенничество"

– президент Исламской Республики

Он отметил, что это стандартный сценарий американцев в духе MAGA (Make America Great Again – "сделаем Америку снова великой").

"Иран отвергает такого рода игры. Мы твердо стоим на защите своих прав"

– Масуд Пезешкиан

Напомним, ранее сегодня президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Ираном потеряли всякий смысл.