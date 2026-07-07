Переговоры с Ираном утратили смысл – Трамп

Президент США Дональд Трамп готов дать добро на продолжение переговоров с Ираном. При этом глава Белого дома подчеркнул, что сам он не видит смысла в обсуждениях с Исламской Республикой.

В переговорах с Ираном больше нет смысла, а ирано-американское перемирие более недействительно. Такое заявление сделал 8 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, находящийся в настоящее время с визитом в Турции.

"Насколько я понимаю, иметь с ними дело – пустая трата времени... Они могут говорить, но я думаю, что они напрасно тратят свое время"

– глава Белого дома

Он подчеркнул, что готов позволить переговорщикам продолжить контакты с представителями Ирана, однако добавил, что не видит в этом пользы.

"Я позволю нашим замечательным переговорщикам продолжать говорить, если они хотят, но я не вижу (в этом пользы – прим. ред)"

– американский лидер

Напомним, минувшей ночью США нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаки на три торговых судна вблизи Ормузского пролива. Вашингтон также ввел запрет на сделки с иранской нефтью.

Что разочаровало Трампа?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал динамику подхода Дональда Трампа к перемирию с Ираном и подготовке новой ядерной сделки. Прежде всего он обратил внимание на возникшую у Трампа потребность всеми способами демонстрировать силу в иранском конфликте.

"Многие специалисты изначально говорили о том, что перемирие и меморандум о взаимопонимании – очень шаткая конструкция, поскольку они базируются фактически на честном слове и в ряде случаев не отражают консолидированную позицию иранского руководства, где часть сил готова подписать какое-либо окончательное соглашение с США, а часть не готова. В США нестабильность подхода властей к перемирию с Ираном и переговорному процессу определяется тем, что почти весь правящий класс, то есть не только демократы, но и значительная доля Республиканской партии в Сенате крайне негативно относится к промежуточному соглашению", – прежде всего сказал он.

"И демократы, и республиканцы упрекают Дональда Трампа в том, что меморандум о взаимопонимании был составлен США с позиции крайней слабости и стал продуктом конъюнктуры, а не стратегических интересов Вашингтона на Ближнем Востоке – Трамп пошел на поводу общественного мнения в надежде улучшить позиции Республиканской партии на промежуточных выборах, и оделся в тогу миротворца, не заботясь о том, какой будет цена исполнения меморандума о взаимопонимании для Америки. Говорят даже, что в сравнении с этим меморандумом ядерная сделка Барака Обамы с Ираном – недостижимый идеал: если тот документ США составлялся с позиции некоторой слабости, то меморандум Трампа написан с позиции капитуляции перед Тегераном", – сообщил Владимир Васильев.

"Напомню, что Дональд Трамп планировал меморандум о взаимопонимании провести через Конгресс, чтобы придать ему статус полноценного международного договора США, однако сейчас ясно, что сделать это не удастся – слишком критически к документу относятся сенаторы и конгрессмены, так что затея бесперспективная. Между тем Трамп надеялся, что меморандум будет договором, который, как ядерная сделка 2015 года, подписанная Обамой, продолжит действовать по истечении его президентского срока. Обама тогда оставил наследие следующей Администрации (Трамп вывел США из ядерной сделки только в 2018 году), и Трамп тоже хотел бы оставить сравнимое наследие. Однако меморандум как документ уровня исполнительной ветви власти остается соглашением лично Дональда Трампа. Кстати, потому в переговорный процесс и включен Джей Ди Вэнс, чтобы на случай какого-то форс-мажора с Трампом реализацию меморандума продолжил Вэнс", – продолжил американист.

"Проблема документа еще и в том, что он не гарантирует неполучение Ираном ядерного оружия – а ведь именно с этой целью Дональд Трамп затевал весь иранский конфликт, желая перетащить на свою сторону произраильское лобби в США. В меморандуме это не прописано однозначно. Да, на сегодняшний день ядерной программе Ирана нанесен очень существенный удар, и вероятно, что стране потребуется несколько лет, чтобы вернуться к тому уровню, какой был хотя бы до 28 февраля этого года – но Тегеран не обязался не заниматься этим. Также в документе ни слова не сказано о ракетной программе ИРИ. Неудивительно, что Израиль выступает против меморандума, видя в нем капитуляцию США. Влияние премьер-министра Биньямина Нетаньяху в США таково, что он настроил большую часть произраильского лобби на бескомпромиссную позицию по Ирану", – обратил внимание эксперт.

"Все это мотивирует Трампа проявлять силу в иранском конфликте, отказываться от перемирия и переговоров с Тегераном, отменять лицензию на торговлю иранской нефтью и возобновлять атаки на военные объекты в Иране. По сути, такое поведение в очередной раз подчеркивает политическую несостоятельность Трампа, вынужденного выстраивать политику в зависимости от давления на него тех или иных обстоятельств – общественного мнения, партийной критики и требований произраильского лобби. Также нарастает впечатление об утрате Трампом адекватности, что активно тиражируется сейчас в американских СМИ: сегодня Трамп все больше по походке и пластике движений напоминает Джо Байдена. По всей видимости, возраст начинает брать свое. Напомню, что столетний Джимми Картер в преддверии выборов 2025 года говорил, что человек в возрасте 80 лет не может в полной мере исполнять обязанности президента США – вероятно, мы наблюдаем верность этих слов сейчас на примере Трампа", – заключил Владимир Васильев.