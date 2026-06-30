Германия призвала Иран и Оман разрешить разминировать Ормуз

Глава немецкого внешнеполитического ведомства заявил о том, что для начала операции по разминированию Ормузского пролива Берлину, Лондону и Парижу необходимо согласие Ирана и Омана.

Для того, чтобы Германия, Великобритания и Франция начали разминировать Ормузский пролив, необходимо получить согласие иранского и оманского руководства, заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

Соответствующее заявление он сделал в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera на полях саммита НАТО в Анкаре.

"Мы развернули минный тральщик в регионе и готовы приступить к работе, но для этого необходимы соответствующие условия. Нам нужно соглашение с Оманом и Ираном о том, что они одобряют действия европейских подразделений в проливе"

– Йоханн Вадефуль

Он отметил, что европейские страны готовы принять участие в процессе разминирования акватории Ормуза, поскольку нынешние условия там "представляют опасность для всех проходящих судов".

Кроме того, глава немецкого МИД призвал Вашингтон и Тегеран снова сесть за стол переговоров и прекратить боевые действия в регионе.

"Всем сторонам, американской и иранской, крайне важно договориться о проведении саперных работ. Это служит интересам не только свободной экономики стран по обе стороны залива, но и всего остального мира"

– Йоханн Вадефуль

При этом, он подчеркнул, что увеличение стоимости энергоносителей является "огромным бременем на плечах людей", а перебои их поставок негативно влияют на зависящие от импорта страны, в том числе Индию.