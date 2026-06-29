Новак заявил о повышении спроса на топливо

Вице-премьер РФ заявил о том, что ситуация на внутреннем рынке топлива стала более стабильной, несмотря на то, что спрос на него вырос за последнее время примерно на треть.

Спрос на топливо в России вырос примерно на треть, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Об этом он сообщил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, посвященного функционированию транспортно-топливного комплекса.

"Спрос на моторное топливо в России вырос примерно на треть"

– Александр Новак

Также вице-премьер отметил, что ситуация на российском топливном рынке частично улучшилась.

При этом, подчеркнул Новак, она по-прежнему остается сложной, вопреки всем правительственным мерам.

"Хотел бы отметить, что несмотря на принятые меры, они частично ситуацию стабилизируют, в целом ситуация пока остается непростой"

— Александр Новак

По его словам, правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги по стабилизации ситуации внутри рынка.

Благодаря этим мерам, рассказал Новак, вся "ключевая транспортная инфраструктура в России функционирует штатно".