Новак заявил о повышении спроса на топливо

Спрос на топливо в России вырос примерно на треть, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Об этом он сообщил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, посвященного функционированию транспортно-топливного комплекса.
"Спрос на моторное топливо в России вырос примерно на треть"
– Александр Новак
Также вице-премьер отметил, что ситуация на российском топливном рынке частично улучшилась.
При этом, подчеркнул Новак, она по-прежнему остается сложной, вопреки всем правительственным мерам.
"Хотел бы отметить, что несмотря на принятые меры, они частично ситуацию стабилизируют, в целом ситуация пока остается непростой"
— Александр Новак
По его словам, правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги по стабилизации ситуации внутри рынка.
Благодаря этим мерам, рассказал Новак, вся "ключевая транспортная инфраструктура в России функционирует штатно".