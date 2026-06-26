Новак и Щукин обсудили топливное обеспечение Дагестана

Вице-премьер РФ встретился с врио главы Республики Дагестан и обсудил обеспечение региона топливом.

ВРИО главы Дагестана Федор Щукин и Вице-премьер РФ Александр Новак встретились и обсудили обеспечение региона топливом, сообщила пресс-служба правительства.

"Основной темой встречи стало обеспечение региона топливом"

— пресс-служба кабинета министров РФ

Как отметил Новак, российские нефтеперерабатывающме заводы работают на максимальной загрузке.

В официальном сообщении уточнили, что одной из приоритетных задач сегодня является координация действий федеральных и региональных властей с производителями и поставщиками топлива, а также полный контроль и мониторинг ситуации.

Основной целью в настоящее время остается сохранение стабильности на нефтяном рынке, также отметил вице-премьер на встрече с врио главой республики.

"Устойчивое снабжение региона необходимыми ресурсами имеет ключевое значение для бесперебойной работы транспортной, сельскохозяйственной, коммунальной и социальной инфраструктуры"

– Александр Новак

Кроме того, согласно сообщению пресс-службы, стороны обсудили социально-экономическое развитие Дагестана и работу электросетевого комплекса, а также основные инвестиционные проекты в регионе.