США заменят авианосец USS Abraham Lincoln на USS George Washington

Вскоре USS Abraham Lincoln сможет покинуть Ближний Восток, на замену ему из западной части Тихого океана направляется авианосец USS George Washington, пишет Associated Press.
Авианосец USS George Washington, базирующий в Японии, на этой неделе прошел через Малаккский пролив в сопровождении эсминцев с управляемым ракетным оружием.
Ранее глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэдли Купер в рамках визита на Ближний Восток посетил авианосец USS Abraham Lincoln и признал, что экипаж корабля устал. Авианосец находится в море около девяти месяцев, изначально он должен был вернуться в США еще в мае.
Напомним, 14 августа американский лидер Дональд Трамп подтвердил возвращение USS Abraham Lincoln с Ближнего Востока в рамках плановой ротации сил.