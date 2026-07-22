В Тегеране обнаружены французские шпионы

Двое сотрудника французской дипмиссии в Тегеране оказались шпионами под прикрытием – их раскрыли контрразведчики Исламской Республики. Шпионы выстраивали вербовочную сеть в Иране в течение нескольких лет.

Иранское разведывательное ведомство сообщило об обнаружении в посольстве Франции двоих шпионов, маскировавшихся под сотрудников дипмиссии. Представители министерства установили, что французские шпионы занимались формированием сети осведомителей в Иране.

Силовики уже провели обыски на явочных квартирах, которые посещали эти французские дипломаты, и обнаружили там документы, доказывающие работу по вербовке иранских граждан для выдачи секретной информации представителям Парижа. Завербованные должны были также заниматься расширением сети осведомителей.

Ценным доказательством против французских дипломатов стала подпись одного из экс-послов Франции, при этом контрразведчики пока не раскрывают, о каком именно после идет речь. Этот факт говорит о том, что работа по вербовке иранских граждан продолжалась довольно долгое время.

Пока неизвестно, какие меры будут применены к выявленным шпионам из Франции. Тегеран ограничился заявлением, что подобное вмешательство в дела Исламской Республики недопустимо.