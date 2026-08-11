Иран призвал Катар предоставить доступ к пленным иранским летчикам

Представитель иранских войск объявил о желании Тегерана установить судьбу своих летчиков, плененных Катаром в марте – для этого можно использовать "Красный Крест", если Доха согласится допустить представителей МККК к пленным военным.

Руководитель Комитета по без вести пропавшим Генштаба ВС ИРИ Мохаммад Багерзаде сообщил сегодня, что иранская сторона уже полгода не может выйти на контакт с тремя летчиками Корпуса стражей Исламской революции, оказавшимися в плену Катара в ходе иранской войны марта-апреля этого года.

Багерзаде уточнил, что все трое были взяты в плены еще в марте, когда катарским войскам удалось сбить иранские истребители, атаковавшие американские военные базы вокруг Дохи. После этого об их судьбе Тегерану ничего неизвестно за исключением самого факта пленения.

"Джавад Салехи, Абдольмаджид Даштиян и Омран Бехрузиян уже 6 месяцев находятся в плену у катарских военных, и правительство Катара до сих пор не дало разрешения им на встречу или контакт со своими семьями и уполномоченными лицами, занимающимися их делом"

– Мохаммад Багерзаде

В связи с этим представитель Генштаба ВС ИРИ еще раз призвал Доху дать доступ к иранским летчикам, который может быть осуществлен при посредничестве представителей "Красного Креста". Тегерану необходимо выяснить, в каком состоянии они находятся, а также договориться с катарской стороной об их возвращении на родину.