Вестник Кавказа

Армения планирует нарастить экспорт аграрной продукции в Казахстан

Армения планирует нарастить экспорт аграрной продукции в Казахстан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Геворг Папоян и Айдарбек Сапаров обсудили потенциал роста поставок аграрной продукции в Казахстан. Достигнуты договоренности об обмене опытом и технологиями.

Глава Минэкономики Армении Геворг Папоян провел переговоры с главой Минсельхоза Казахстана Айдарбеком Сапаровым. Стороны обсудили возможности увеличения поставок армянской аграрной продукции в центральноазиатскую республику. В частности, речь идет о фруктах, овощах, рыбе, а также алкогольных напитках. 

Кроме того, главы ведомств затронули вопросы реализации совместных инвестиционных проектов, обмена технологиями и наработками в сельском хозяйстве. 

Ранее глава экономического ведомства Армении провел встречу с главой Минсельхоза РФ Оксаной Лут. Стороны договорились об активизации диалога по вопросу безопасности пищевой продукции.

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