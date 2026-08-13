Армения планирует нарастить экспорт аграрной продукции в Казахстан

Геворг Папоян и Айдарбек Сапаров обсудили потенциал роста поставок аграрной продукции в Казахстан. Достигнуты договоренности об обмене опытом и технологиями.

Глава Минэкономики Армении Геворг Папоян провел переговоры с главой Минсельхоза Казахстана Айдарбеком Сапаровым. Стороны обсудили возможности увеличения поставок армянской аграрной продукции в центральноазиатскую республику. В частности, речь идет о фруктах, овощах, рыбе, а также алкогольных напитках.

Кроме того, главы ведомств затронули вопросы реализации совместных инвестиционных проектов, обмена технологиями и наработками в сельском хозяйстве.

Ранее глава экономического ведомства Армении провел встречу с главой Минсельхоза РФ Оксаной Лут. Стороны договорились об активизации диалога по вопросу безопасности пищевой продукции.