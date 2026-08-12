Экспорт Грузии вырос на 30% в июле 2026 года

Объем экспорта из Грузии в июле текущего года увеличился на 30% и достиг рекордной отметки в $792 млн, а за январь-июль показатель составил рекордные $4,7 млрд.

В Грузии экспорт в июле вырос на 30% и достиг рекордных $792 млн, при этом показатель за январь-июль также стал рекордным и составил $4,7 млрд. Об этом сообщил заместитель министра экономики Вахтанг Цинцадзе.

"Эти результаты еще раз подтверждают правильную политику правительства Грузии, направленную на поддержку местного предпринимательства. Мы видим результаты, которые создает развитие местного производства – увеличивается его объем, растет экспорт, а значит, продукция, произведенная в Грузии, конкурентоспособна не только на местном, но и на международных рынках"

- Вахтанг Цинцадзе

Отметим, основу грузинского экспорта составляют реэкспорт автомобилей, поставки медных руд, вин и ферросплавов. По итогам 2025 года общий объем экспорта страны составил $7,29 млрд, где главной позицией стали легковые автомобили. В первом полугодии 2026 года на второе место в структуре поставок вышли нефть и нефтепродукты с показателем $811,8 млн.