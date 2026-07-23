Вестник Кавказа

Оман и Саудовская Аравия наладили прямую логистику

Оман и Саудовская Аравия наладили прямую логистику
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компании из Саудовской Аравии и Омана открыли новый логистический коридор длиной более 500 километров, который позволит серьезно улучшить цепочку поставок товаров между двумя странами.

Саудовская компания SPARK и оманская компания Arkan подписали соглашение о запуске наземного логистического коридора, сообщают саудовские СМИ.

Как пояснили в компаниях, это позволит нарастить транзитные операции между двумя странами, оптимизировать грузоперевозки и повысить эффективность цепочек поставок между ними.

Длина нового транспортного коридора составляет 564 км – поставки по нему будут занимать считанные часы и станут дешевле. К тому же новый маршрут позволит расширить и нарастить спектр складских, распределительных и логистических услуг по обе стороны границы, говорится в сообщении.

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