Оман и Саудовская Аравия наладили прямую логистику

Компании из Саудовской Аравии и Омана открыли новый логистический коридор длиной более 500 километров, который позволит серьезно улучшить цепочку поставок товаров между двумя странами.

Саудовская компания SPARK и оманская компания Arkan подписали соглашение о запуске наземного логистического коридора, сообщают саудовские СМИ.

Как пояснили в компаниях, это позволит нарастить транзитные операции между двумя странами, оптимизировать грузоперевозки и повысить эффективность цепочек поставок между ними.

Длина нового транспортного коридора составляет 564 км – поставки по нему будут занимать считанные часы и станут дешевле. К тому же новый маршрут позволит расширить и нарастить спектр складских, распределительных и логистических услуг по обе стороны границы, говорится в сообщении.