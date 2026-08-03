Трое человек подорвались на мине в Ходжавендском районе

В селе Гызылгая на территории освобожденного Ходжавендского района Азербайджана трое жителей подорвались на мине, сообщает ANAMA.

В Ходжавендском районе Азербайджана (село Гызылгая) три человека подорвались на мине, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, Генпрокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).

Отмечается, что житель Газахского района 1961 года рождения во время управления бульдозера случайно совершил наезд на мину на неочищенной от боеприпасов территории.

В результате этого получили значительные повреждения жители Товузского района 1989 и 2003 года рождения.

Как пояснили в ведомстве, по факту происшествия ведется расследование в прокуратуре Ходжавендского района.

ANAMA вновь призвала жителей освобожденных территорий Азербайджана соблюдать правила минной безопасности и не заходить на незнакомые и огражденные территории.