В КСИР раскрыли причину, по которой Хаменеи не появляется на публике

Моджтаба Хаменеи, ставший верховным лидером Ирана после гибели своего отца 28 февраля, ни разу не появлялся на публике – причина в вопросах безопасности, заверили в КСИР.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появляется на публике по соображениям безопасности, сообщил советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди в беседе с телеканалом PBS

"Эта стратегия - его дело. Наши враги - преступники и не подчиняются закону. Естественно, это по соображениям безопасности. Безусловно другой причины нет"

– Нагди

Ранее президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан сообщил, что Хаменеи полностью здоров. Первая встреча Пезешкиана и Хаменеи состоялась 9 августа и продлилась несколько часов.

Также ранее в сети появились кадры с иранским верховным лидером. На видео, обнародованном информагентством Mehr, Хаменеи сидит в окружении нескольких человек. Когда была сделана съемка неизвестно.