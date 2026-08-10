Вестник Кавказа

В КСИР раскрыли причину, по которой Хаменеи не появляется на публике

Флаг Ирана
© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
Моджтаба Хаменеи, ставший верховным лидером Ирана после гибели своего отца 28 февраля, ни разу не появлялся на публике – причина в вопросах безопасности, заверили в КСИР.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появляется на публике по соображениям безопасности, сообщил советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди в беседе с телеканалом PBS

"Эта стратегия - его дело. Наши враги - преступники и не подчиняются закону. Естественно, это по соображениям безопасности. Безусловно другой причины нет"

– Нагди

Ранее президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан сообщил, что Хаменеи полностью здоров. Первая встреча Пезешкиана и Хаменеи состоялась 9 августа и продлилась несколько часов.

Также ранее в сети появились кадры с иранским верховным лидером. На видео, обнародованном информагентством Mehr, Хаменеи сидит в окружении нескольких человек. Когда была сделана съемка неизвестно.

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