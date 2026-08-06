Трамп поддержал главу ФИФА

Глава Белого дома предупредил, что ФИФА много потеряет, если нынешний президент ФИФА покинет свой пост. Трамп отметил, что Инфантино руководил самым успешным чемпионатом мира в истории.

Президент США Дональд Трамп выразил слова поддержки главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

В сообщении, размещенном на страницах американского лидера в социальных сетях, говорится о том, что ФИФА допустит ошибку, если будет рассматривать вариант со сменой главы.

"Он великолепен, он только что руководил проведением чемпионата мира, который был в четыре раза успешнее, чем предыдущие"

– Дональд Трамп

По его словам, Если Инфантино покинет пост главы ФИФА, то проведение чемпионатов мира никогда больше не будет успешным и не принесет прибыли.

Последний на данный момент чемпионат мира по футболу состоялся этим летом в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира, в котором участвовали 48 национальных команд, стала Испания.

Напомним, Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года. После ЧМ-2026 стало известно о его намерении продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам, что вызвало масштабную волну недовольства в футбольном сообществе. В частности, УЕФА пригрозил Инфантино бойкотом следующего мирового первенства, которое запланировано на 2030 год.