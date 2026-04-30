Подозреваемые в нападении на автобус ФК "Фенербахче" задержаны в Турции

Турецкая полиция задержала лиц, которых подозревают в совершенном с использованием оружия нападении на автобус футбольного клуба "Фенербахче".

Несколько человек, проходящих подозреваемыми по уголовному делу о нападении на автобус футбольного клуба "Фенербахче", задержаны в Турции. Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети глава Минюста Турции Акын Гюрлек.

По словам министра, задержанию подверглись в общей сложности пять подозреваемых.

Задержанных обвиняют в преступлении, которое было совершено 11 лет назад. Четвертого апреля 2015 года автобус с командой ехал по трассе Ризе-Трабзон: игроки возвращались с матча с "Чайкур Ризеспор". В какой-то момент транспортное средство подверглось нападению. Его водитель получил ранения и был госпитализирован.

Расследование преступления было возобновлено в мае. Соответствующее поручение дал сам Гюрлек.