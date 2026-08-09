Ущерб американских баз в иранской войне превысил $13 млрд

Общий ущерб американским военным объектам и технике на Ближнем Востоке в результате ответных ударов Ирана составил более $13 млрд.

Потери Соединенных Штатов, полученные в результате ответных ударов со стороны Ирана, превысили $13 млрд.

По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), с начала военной кампании США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля, Исламская Республика нанесла с помощью ракет и БПЛА более 2 тыс ударов по американским объектам на Ближнем Востоке.

Ущерб получили минимум 20 связанных с США военных объектов, которые находится территории восьми стран.

Кроме того, Иран повредил или уничтожил около 42 БПЛА и истребителей ВВС США.