Узбекистан направит $6 млрд на развитие сферы ИИ

Узбекистан подписал соглашения о привлечении $6 млрд в качестве инвестиций для развития сферы искусственного интеллекта до 2030 года, сообщили в министерстве цифровых технологий страны.

Около $6 млрд частных инвестиций будет привлечено в развитие сферы искусственного интеллекта (ИИ) Узбекистана до 2030 года, заявил первый заместитель министра цифровых технологий Олег Пекось.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Узбекистан 24".

"Значительный объем инвестиций планируется направить на развитие инфраструктуры для ИИ. До 2030 года уже подписаны соглашения о привлечении более $6 млрд частных инвестиций"

– Олег Пекось

По словам замминистра, эти средства пойдут на развитие вычислительной инфраструктуры общей мощностью 800 МВт.

Планируется, что объекты подобной инфраструктуры начнут открывать поэтапно в разных регионах Узбекистана, пояснил он.

Как рассказал Пекось, "текущая загрузка существующей инфраструктуры вычислительных мощностей приближается к 90%".

До конца осени текущего года будут запущенны новые мощности, а до января 2027 года – введен новый инфраструктурный объект.

"Также государственные органы должны обеспечить соответствие мощностей их IT-инфраструктуры растущему спросу"

– Олег Пекось

В настоящее время в столичном технопарке "IT Park Ташкент" работает 160 компаний-экспортеров, подчеркнул он.

При этом, по словам замглавы ведомства, узбекская продукция в сфере ИИ уже экспортируется в 80 стран.