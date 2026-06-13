Узбекистан направит $6 млрд на развитие сферы ИИ

Около $6 млрд частных инвестиций будет привлечено в развитие сферы искусственного интеллекта (ИИ) Узбекистана до 2030 года, заявил первый заместитель министра цифровых технологий Олег Пекось.
Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Узбекистан 24".
"Значительный объем инвестиций планируется направить на развитие инфраструктуры для ИИ. До 2030 года уже подписаны соглашения о привлечении более $6 млрд частных инвестиций"
– Олег Пекось
По словам замминистра, эти средства пойдут на развитие вычислительной инфраструктуры общей мощностью 800 МВт.
Планируется, что объекты подобной инфраструктуры начнут открывать поэтапно в разных регионах Узбекистана, пояснил он.
Как рассказал Пекось, "текущая загрузка существующей инфраструктуры вычислительных мощностей приближается к 90%".
До конца осени текущего года будут запущенны новые мощности, а до января 2027 года – введен новый инфраструктурный объект.
"Также государственные органы должны обеспечить соответствие мощностей их IT-инфраструктуры растущему спросу"
– Олег Пекось
В настоящее время в столичном технопарке "IT Park Ташкент" работает 160 компаний-экспортеров, подчеркнул он.
При этом, по словам замглавы ведомства, узбекская продукция в сфере ИИ уже экспортируется в 80 стран.