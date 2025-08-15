На Кавказе установят имена пропавших без вести героев войны

Поисковики Северного Кавказа начали работу над уникальным проектом: используя документы об отправке на фронт тысяч призывников, они намерены восстановить их имена, чтобы установить дальнейшие судьбы героев.

Около 200 тыс имен солдат, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, планируют установить в рамках уникального исторического проекта "Кавказ. Не пропавший без вести", сообщила военный историк, генеалог, специалист по восстановлению воинских захоронений Алина Акоефф.

На начальном этапе организаторы проекта изучают документы о перемещениях призывников с Северного Кавказа: речь идет о документах и о перевозках, которых уже насчитывается больше сотни, поведала военный историк, передает портал "Это Кавказ".

"Поиск имен - это второй этап проекта… По стране за год войны проехало 12 тыс эшелонов, и каждый поезд перевозил около 1 тыс человек. На первом этапе мы собираем эту логистику, а дальше мы будем искать имена. Это поможет нам установить судьбы больше 200 тыс человек"

- Алина Акоефф

Хотя полностью проект состоит из четырех этапов и займет около года, часть информации будет доступна уже в ближайшее время - по этим данным будет создана бесплатная база данных с географической визуализацией, что позволит дать семьям пропавших героев данные о родственниках.

"Наша задача - не просто собрать информацию, какое количество человек выехало в определенную точку, погибло или пропало без вести, а важно довести информацию… до каждой семьи, которая ищет воина, не вернувшегося с фронта"

- сопредседатель отделения Народного фронта в Северной Осетии Дмитрий Дзгоев