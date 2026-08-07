Переговоры Ливана и Израиля не принесли результатов

СМИ: переговоры между Ливаном и Израилем завершились безрезультатно. Информации о новом раунде консультаций нет.

Очередной раунд переговоров между Бейрутом и Тель-Авивом в Риме завершился без результатов, передает Al-Akhbar.

По информации издания, группа ливанских переговорщиков вернулась в Бейрут без информации о дате следующей встречи.

Согласно данным СМИ, стороны не смогли договориться об обмене останками погибших, а также по вопросу ливанских заключенных. Тель-Авив придерживается собственного видения по этим пунктам.

В составе самой ливанской делегации также нет единства. По информации источников, военные и политики придерживаются разных позиций.