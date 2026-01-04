Никол Пашинян: я поздравляю народ Азербайджана с миром

Премьер Армении Никол Пашинян поздравил народы Азербайджана и Армении с миром, выступив с заявлением в честь годовщины подписания соглашений в Вашингтоне.

Глава правительства Армении Никол Пашинян выступил с заявлением в честь годовщины соглашений в Вашингтоне между Баку и Ереваном, поздравив народы Азербайджана и Армении с достигнутым миром. По словам Пашиняна, страница конфликта закрыта.

"Я благодарю президента Трампа за его неоспоримый вклад в этот мирный процесс. Я поздравляю народ Армении с 8 августа. Я поздравляю народ Азербайджана с 8 августа. Наконец, у нас есть день, который успокаивает нас, а не разжигает страсти. И пусть все жертвы конфликта покоятся с миром. Никогда больше. Да здравствует мир"

– Никол Пашинян

Премьер РА подчеркнул, что день подписания декларации в Вашингтоне стал поворотным моментом в истории отношений Баку и Еревана.

"Теперь мы называем встречу 8 августа Саммитом мира, а совместную декларацию, принятую там президентом Азербайджана и мной, которая также была подписана президентом Соединенных Штатов в качестве свидетеля, — Декларацией мира"

– Никол Пашинян

По словам Пашиняна, мирный процесс между Баку и Ереваном уже приносит плоды, хотя сторонам предстоит проработать окончательное соглашение, а также провести демаркацию границы.

Пашинян также отметил важность поддержания усилий для сохранения текущей ситуации. По его словам, многие политические деятели внутри Армении, прикрываясь "патриотической дымовой завесой", действуют в рамках логики разрушения мира.

"Установить любой мир непросто, установить наш мир тоже было непросто. Но разрушить и аннулировать любой мир крайне легко, и это можно сделать очень быстро, и вопрос в том, удастся ли в этом случае восстановить мир через 35 лет"

– Никол Пашинян