Новые правила электронной торговли в ЕАЭС вступят в силу в 2027 году

Вступление в силу новых правил регулирования внешней электронной торговли государств ЕАЭС с установлением единой пошлины в 5% запланировано на 1 января 2027 года.

В ЕАЭС появятся новые правила регулирования внешней электронной торговли, практическое применение которых главы правительств поручили обеспечить к 1 января 2027 года. Об этом сообщается на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.

Ратификация протокола о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС уже завершена в Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Вступление документа в силу ожидается после получения комиссией последней ратификационной грамоты.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев напомнил, что ключевым новшеством поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС стало выделение приобретаемых в рамках внешней электронной торговли товаров в отдельную категорию с определением особенностей ее регулирования.

Специалисты добавили, что одновременно со вступлением изменений в силу для большинства товаров начнет применяться единая ставка таможенной пошлины в размере 5%, но не менее €1 за кг, при этом порог беспошлинного ввоза будет закреплен на уровне €200.