В Дагестане приведут в порядок побережье Каспийского моря

В Дагестане сегодня пройдет международная экологическая акция по очистке морского побережья "Чистый Каспий - общая ответственность", посвященная Международной неделе действий на Каспийском море Caspian Sea Action Week 2026, сообщает пресс-служба администрации главы Дагестана.
"К участию приглашаются волонтеры, студенты, представители образовательных организаций и социально ответственного бизнеса. Участников обеспечат необходимым инвентарем, а все добровольцы получат волонтерские часы и электронные сертификаты"
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Очистить морское побережье от мусора выйдут жители Махачкалы, Каспийска, Дербента и других прибрежных поселений республики, передает портал "Это Кавказ".
Со стороны России организаторами акции выступают Росмолодежь, Ассоциация Добро.рф, а также министерства по делам молодежи Дагестана и Астраханской области, говорится в сообщении.