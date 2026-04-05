Каспий назван третьим по глубине озером планеты

Каспийское море вошло в тройку глубочайших озер планеты по рейтингу WorldAtlas, уступив лишь озеру Байкал в России и озеру Танганьика в Африке, оставшись крупнейшим озером планеты по площади поверхности.

Канадский проект WorldAtlas, крупнейший ресурс по географии для образовательных целей, подвел итоги глобального рейтинга и официально назвал три глубочайших озера мира, которыми стали Байкал, Танганьика и Каспийское море, говорится в опубликованных компанией данных.

Лидером списка по-прежнему остается озеро Байкал в России, глубина которого достигает 1642 метров. Второе место занимает озеро Танганьика в Африке с показателем 1470 метров, а Каспийское море стало третьим в глобальном рейтинге с показателей максимальной глубины 1030 метров, сообщает АЗЕРТАДЖ.

При этом у Каспия есть еще один зафиксированный рекорд – он не только входит в тройку самых глубоких озер мира, но и остается крупнейшим озером планеты по площади поверхности, что касается солености его воды, то она примерно втрое менее соленая, чем морская.

Еще один важный аспект – в глубочайших озерах мира сосредоточен огромный запас пресной воды глобального значения: один лишь Байкал содержит около 20% всех мировых поверхностных запасов пресной воды на Земле.

В первую десятку глубочайших озер мира вошли водоемы России, Центральной Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Антарктиды и Юго-Восточной Азии, говорится в материалах исследования.

Напомним, ранее мы писали о том, что Каспийское море считается самым большим бессточным водоемом на земле, но не имеет прямого выхода в Мировой океан, из-за чего его классифицируют как озеро – одно из крупнейших на планете. Название "море" закрепилось за Каспием исторически: из-за огромных размеров, солености воды, глубины и океанического типа земной коры на дне южной части. Спутниковые снимки Каспийского моря показывают его огромные масштабы и характерную S-образную форму. В 2018 году пять прикаспийских стран (Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан и Иран) подписали Конвенцию о правовом статусе Каспия, где он получил особый статус - ни море, ни озеро в чистом виде.