Мировые запасы нефти быстро сокращаются из-за войны на Ближнем Востоке

Запасы нефти в мире истощаются с большой скоростью на фоне конфликта с Ираном и перекрытия Ормузского пролива. Уровень запасов близок к минимальному значению 2018 года, пишет Bloomberg.

Ближневосточный конфликт и ситуация с Ормузским проливом быстро истощают мировые нефтяные запасы, говорится в материале Bloomberg.

Запасы нефти в мире с 1 мара по 25 апреля уменьшались примерно на 4,8 млн баррелей ежедневно, что сильно выше предыдущих значений, сообщает издание со ссылкой на данные инвестиционного банка Morgan Stanley. Сейчас мировые запасы нефти близки в минимальному уровню 2018 года, добавили в инвестиционном банк Goldman Sachs.

Быстрое сокращение запасов повышает риск еще более резких скачков цен и дефицита энергоресурсов, правительства стран мира не смогут эффективно смягчить последствия такого кризиса. Кроме того, в материале отмечается, что резкое сокращение мировых запасов нефти также может повлечь крайне нестабильную ситуации на рынке и после того, как конфликт США и Ирана будет урегулирован.