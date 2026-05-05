Путин поздравил Алиева, Пашиняна и народ Грузии с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Российский президент Владимир Путин направил послания с поздравлениями по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, премьер-министру Армении Николу Пашиняну и народу Грузии, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

В нем говорится, что также российский лидер направил поздравительные послания лидерам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии. Кроме того, они были направлены народам Грузии и Молдавии.

"Президент России подчеркнул, что в этот день мы воздаем дань благодарности и уважения нашим отцам и дедам, которые плечом к плечу сражались на фронте и трудились в тылу, ценой неисчислимых жертв и лишений приближая долгожданную Победу над нацистскими захватчиками"

– Владимир Путин

В посланиях лидерам и гражданам других стран глава государства передал сердечные поздравления, выразил искреннюю признательность ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Путин также пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.

Обращаясь к народам Грузии и Молдавии, президент РФ призвал бережно хранить память о событиях суровых военных лет, суметь передать новым поколениям традиции дружбы и взаимопомощи, которые объединяют наши народы.