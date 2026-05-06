США ударили по Ирану в ответ на атаку по эсминцам

Военные США в ночь на 8 мая совершили атаку на военные объекты Ирана, сообщается, что удары стали ответом на нападение на эсминцы в Ормузе.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило об ударах по Ирану после иранской атаки на эсминцы.

"CENTCOM устранил угрозы и ударил по иранским военным объектам, ответственным за нападение на ВС США, включая площадки для запуска ракет и беспилотников, командные пункты, узлы наблюдения и разведки"

– заявление

Под удары, по данным СМИ, попали база ВМС Ирана в городе Минаб, порт на острове Кешм и город Бендер-Аббас.