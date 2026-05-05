КБР вошла в тройку лидеров Национального экологического рейтинга России

Кабардино-Балкария заняла второе место в Национальном экологическом рейтинге России, уступив только Республике Алтай.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что по итогам зимы 2025-2026 годов республика заняла второе место в Национальном экологическом рейтинге России. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Лидером рейтинга стала Республика Алтай. Кабардино-Балкария расположилась на второй строчке, опередив большинство субъектов страны"

- Казбек Коков

Первое место в рейтинге заняла Республика Алтай, на втором (чем)оказалась Кабардино-Балкария, а замкнула тройку лидеров Мурманская область.

В первую десятку также вошли Москва, Чукотский автономный округ, Чувашская и Чеченская республики, а также Тамбовская, Костромская и Калужская области.

По словам главы КБР, такой результат отражает системную работу по сохранению природного потенциала и обеспечению экологической безопасности в регионе.

Экологический рейтинг подготовила общественная организация "Зеленый патруль".

Оценка регионов складывалась из трех параметров и учитывала состояние природы, промышленную экологию, а также социальную среду. В сфере природоохраны Кабардино-Балкария набрала 87 баллов, показав один из лучших результатов по стране.