В Иране готовы давать военный ответ морской блокаде США

Иран впредь будет давать военный ответ Соединенным Штатам на морскую блокаду. Об этом сообщил 7 мая Али Хазариян, член комиссии парламента ИРИ по национальной безопасности и внешней политике.
"Отныне Иран будет встречать военным ответом на действия США по военно-морской блокаде Исламской Республики"
– Али Хазариян
Ранее сегодня сообщалось, что США атаковали несколько судов в Ормузском проливе, пытавшихся прорвать морскую блокаду.
Напомним, в начале апреля при посредничестве Пакистана в Исламабаде состоялись ирано-американские переговоры. Встреча прошла на фоне временного режима прекращения огня, однако сторонам так и не удалось прийти к соглашению. После провала переговоров США объявили о блокаде иранских портов. В ответ Иран закрыл Ормузский пролив для судов, следующих в страны Персидского залива.