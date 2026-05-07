В Иране готовы давать военный ответ морской блокаде США

В парламенте Ирана сообщили о готовности Исламской Республики отвечать военными действиями США на морскую блокаду. Ранее сегодня СМИ сообщили об американских ударах по судам, которые намеревались прорвать блокаду.

Иран впредь будет давать военный ответ Соединенным Штатам на морскую блокаду. Об этом сообщил 7 мая Али Хазариян, член комиссии парламента ИРИ по национальной безопасности и внешней политике.

"Отныне Иран будет встречать военным ответом на действия США по военно-морской блокаде Исламской Республики"

– Али Хазариян

Ранее сегодня сообщалось, что США атаковали несколько судов в Ормузском проливе, пытавшихся прорвать морскую блокаду.

Напомним, в начале апреля при посредничестве Пакистана в Исламабаде состоялись ирано-американские переговоры. Встреча прошла на фоне временного режима прекращения огня, однако сторонам так и не удалось прийти к соглашению. После провала переговоров США объявили о блокаде иранских портов. В ответ Иран закрыл Ормузский пролив для судов, следующих в страны Персидского залива.