Фидан и Аракчи обсудили переговоры США и Ирана

В пятницу, 8 мая, состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и Ирана Хакана Фидана и Аббаса Аракчи. Об этом рассказал источник в турецком министерстве.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи"
– источник
Он отметил, что центральной темой обсуждения стал текущий ход переговоров Ирана с Соединенными Штатами, передает РИА Новости.
Ранее на этой неделе портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что США и Иран близки к подписанию мирной сделки. Речь идет об "меморандуме о взаимопонимании", который должен положить конец войне и создать основу для более детальных переговоров по иранской ядерной программе.
Напомним, на днях американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран согласился на отказ от ядерного оружия.