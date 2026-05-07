Фидан и Аракчи обсудили переговоры США и Ирана

Глава МИД Турции созвонился в пятницу с коллегой из Ирана. Министры обсудили текущую ситуацию вокруг ирано-американских переговоров.

В пятницу, 8 мая, состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и Ирана Хакана Фидана и Аббаса Аракчи. Об этом рассказал источник в турецком министерстве.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи"

– источник

Он отметил, что центральной темой обсуждения стал текущий ход переговоров Ирана с Соединенными Штатами, передает РИА Новости.

Ранее на этой неделе портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что США и Иран близки к подписанию мирной сделки. Речь идет об "меморандуме о взаимопонимании", который должен положить конец войне и создать основу для более детальных переговоров по иранской ядерной программе.

Напомним, на днях американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран согласился на отказ от ядерного оружия.