В КЧР на установку вышек сотовой связи направят 1 млрд рублей

До 2031 года на развитие связи в малых селах Карачаево-Черкесии выделят 1 млрд рублей. Это позволит к 2030 году полностью покрыть республику мобильной сетью.

Министр цифрового развития Карачаево-Черкесии Валерий Медовый сообщил, что до 2031 года в малых населенных пунктах республики установят вышки сотовой связи на сумму до 1 млрд рублей. Об этом глава ведомства заявил в ходе пресс-конференции.

"Заключено соглашение на строительство базовых станций. Это соглашение предполагает вложение до 1 млрд рублей к 2030-2031 году"

- Валерий Медовый

По его словам, реализация проекта позволит к 2030 году полностью обеспечить Карачаево-Черкесию устойчивой мобильной связью и высокоскоростным интернетом.

Сейчас специалисты работают над подключением отдаленных территорий, где проживает менее 100 человек. Всего в республике насчитывается 8 таких поселений.

Уже в 2026 году запланировано возведение инфраструктуры, которая даст стабильный доступ к сети жителям 3 самых малонаселенных пунктов.