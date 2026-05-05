Акция "Сад памяти" прошла в Израиле

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов вместе с российскими культурными деятелями принял участие в высадке деревьев в рамках мемориальной акции "Сад памяти", посвященной Дню Победы.

Шесть оливковых деревьев украсили территорию подворья Русской духовной миссии в Яффо. В мероприятии также приняли члены израильского антифашистского движения.

По словам Викторова, цель акции – напомнить миру о драматических событиях истории и почтить память героев, которые добились победы над нацистской Германией.

Яффо стал площадкой проведения акции уже в четвертый раз. Участники мероприятия высаживают шесть оливковых деревьев в память шести миллионов евреев, уничтоженных нацистами во время Холокоста.