Вестник Кавказа

Акция "Сад памяти" прошла в Израиле

Акция "Сад памяти" прошла в Израиле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол России в Израиле Анатолий Викторов принял участие в акции "Сад памяти" в Яффо, в рамках которой были высажены шесть деревьев.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов вместе с российскими культурными деятелями принял участие в высадке деревьев в рамках мемориальной акции "Сад памяти", посвященной Дню Победы. 

Шесть оливковых деревьев украсили территорию подворья Русской духовной миссии в Яффо. В мероприятии также приняли члены израильского антифашистского движения. 

По словам Викторова, цель акции – напомнить миру о драматических событиях истории и почтить память героев, которые добились победы над нацистской Германией.  

Яффо стал площадкой проведения акции уже в четвертый раз. Участники мероприятия высаживают шесть оливковых деревьев в память шести миллионов евреев, уничтоженных нацистами во время Холокоста.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1020 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.