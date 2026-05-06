Предвыборная кампания стартовала в Армении

Избирательная кампания перед выборами в парламент стартовала в Армении. Они состоятся уже через месяц, 7 июня 2026 года.

В Армении сегодня официально началась агитационная кампания перед выборами в Национальное собрание (парламент) республики.

Участие в выборах примут в общей сложности 19 политических сил, в том числе 17 партий и два блока.

Предвыборная кампания будет продолжаться по 5 июня включительно. Шестого июня – "день тишины".

Стоит отметить, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня ушел в отпуск. В ходе него глава правительства будет принимать участие в предвыборной кампании от своей партии "Гражданский договор". Вместе с Пашиняном отправились в отпуск и многие другие члены правительства.

Напомним, что голосование на парламентских выборах в Армении состоится в воскресенье 7 июня.