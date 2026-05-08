Вестник Кавказа

Ормуз будет закрыт для тех, кто поддерживает США – Иран

Вид на море
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Иран предупредил, что не будет пропускать через Ормузский пролив суда тех стран, которые поддерживают США. Для прохода через пролив любое судно должно получать согласование.

Корабли тех стран, которые поддержат санкционную политику Соединенных Штатов против Ирана столкнутся с трудностями при попытке пройти через Ормузский пролив, заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия, передает агентство IRNA.

"Отныне страны, которые последуют примеру США и введут санкции против Исламской Республики Иран, безусловно, столкнутся с трудностями при прохождении Ормузского пролива"

– Акраминия

Он отметил, что война США и Израиля против Ирана вынудили Тегеран "использовать геополитический потенциал Ормузского пролива" и теперь республика "осуществляет суверенитет" над проливом. Любое судно, желающее пересечь Ормуз должно "согласовывать с Ираном свои действия".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
635 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.