Ормуз будет закрыт для тех, кто поддерживает США – Иран

Иран предупредил, что не будет пропускать через Ормузский пролив суда тех стран, которые поддерживают США. Для прохода через пролив любое судно должно получать согласование.

Корабли тех стран, которые поддержат санкционную политику Соединенных Штатов против Ирана столкнутся с трудностями при попытке пройти через Ормузский пролив, заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия, передает агентство IRNA.

"Отныне страны, которые последуют примеру США и введут санкции против Исламской Республики Иран, безусловно, столкнутся с трудностями при прохождении Ормузского пролива"

– Акраминия

Он отметил, что война США и Израиля против Ирана вынудили Тегеран "использовать геополитический потенциал Ормузского пролива" и теперь республика "осуществляет суверенитет" над проливом. Любое судно, желающее пересечь Ормуз должно "согласовывать с Ираном свои действия".