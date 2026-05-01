Товары из Армении возвращаются на Wildberries

Российский маркетплейс Wildberries заявил о поэтапном возобновлении продаж товаров из Армении.

Ранее после вступления в силу новых таможенных правил продавцам потребовалось предоставлять дополнительные документы, чтобы подтвердить происхождение своих товаров, в результате продажа ряда товаров из Армении стала временно недоступна вне страны.

"В результате совместной работы с государственными органами и партнерами по рынку, на маркетплейсе уже частично восстановлена доступность части армянских товаров"

– Wildberries

Кроме того, уточнили в компании, предусмотрены меры поддержки продавцов: теперь при решении определенных вопросов их персонально сопровождают менеджеры Wildberries.

Еще одним новшеством станут вносимые в платформу изменения, после запуска которых документация на товары будет проходить проверку автоматически.

Далее Wildberries собирается возобновить продажи товаров, выпущенных в странах ЕАЭС и вне его.