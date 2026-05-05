Врачи раскрыл, опасен ли хантавирус для граждан Грузии

Жителям Грузии не стоит опасаться эпидемии хантавируса, следует из заявления медицинского директора Центральной детской больницы имени Иашвили в Тбилиси Иване Чхаидзе.

"Наша страна не является его эндемическим центром, эндемическими центрами являются Азия и Южная Америка. Нет оснований полагать, что хантавирус станет более заразным, чем сейчас. Поскольку передача человеку происходит только при тесном контакте. Механизм заражения не позволяет этому вирусу стать эпидемией, не говоря уже о пандемии"

– Ивасе Чхаидзе

Он добавил, что у хантавируса есть две формы: вирус Старого Света, который в основном вызывает поражение почек, и вирус Нового Света, который вызывает поражение легких. У тех, кто болеет вирусом сейчас, заболевание начинается с симптомов подобных гриппу, а затем быстро развивается дыхательная недостаточность и другие тяжелые симптомы. Около 30-60% заболевших умирают.

"Показатель летальности высок. При почечной форме заболевания летальность значительно ниже. Она достигает максимума в 30%. Именно легочная форма вируса имеет самый высокий риск осложнений"

– Ивасе Чхаидзе

Врач пояснил, что чаще всего вирус передается человеку от грызунов, пишет Sputnik Грузия.