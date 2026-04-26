Иран нельзя принудить силой – Масуд Пезешкиан

Иран не поддастся давлению. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан после прошедшего накануне телефонного разговора с премьер-министром Ирака.
На своих страницах в социальных сетях он подчеркнул, что в ходе этой беседы призвал Соединенные Штаты отказаться от военных угроз.
"Мы, мусульмане, уже вверили себя Всевышнему; никто другой не может заставить нас сдаться. В разговоре с премьер-министром Ирака я призвал США убрать военные угрозы из нашего региона; последователей шиитской школы нельзя принудить силой"
– Масуд Пезешкиан
Ранее он сообщил, что США следуют политике максимального давления на Иран и в то же время ожидают его за столом переговоров, рассчитывая на капитуляцию Исламской Республики. Масуд Пезешкиан также отметил, что сценарий, при котором Тегеран капитулирует перед Вашингтоном, невозможен.