Иран нельзя принудить силой – Масуд Пезешкиан

Иран не поддастся давлению. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан после прошедшего накануне телефонного разговора с премьер-министром Ирака.

На своих страницах в социальных сетях он подчеркнул, что в ходе этой беседы призвал Соединенные Штаты отказаться от военных угроз.

"Мы, мусульмане, уже вверили себя Всевышнему; никто другой не может заставить нас сдаться. В разговоре с премьер-министром Ирака я призвал США убрать военные угрозы из нашего региона; последователей шиитской школы нельзя принудить силой"

– Масуд Пезешкиан

Ранее он сообщил, что США следуют политике максимального давления на Иран и в то же время ожидают его за столом переговоров, рассчитывая на капитуляцию Исламской Республики. Масуд Пезешкиан также отметил, что сценарий, при котором Тегеран капитулирует перед Вашингтоном, невозможен.